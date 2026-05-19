『スパイダーマン』シリーズや『ディザスター・アーティスト』（2017）などで知られるジェームズ・フランコが、『ランボー』前日譚映画『John Rambo（原題）』に出演することがわかった。米が報じている。 物語はベトナム戦争期を背景にした前日譚となり、ジョン・ランボーという男が、いかにして“ランボー”になったのかを描く作品になる見込みだ。 本作でフランコは小規模