仕事や生活において、どうすれば目標を達成できるのか。経営コンサルタントの横山信弘さんは「いくら目標を立ててもうまくいかない原因のほとんどは、努力の量ではなく目標の立て方にある」という――。※本稿は、横山信弘 『正しく立てて成果につなげる目標達成の全スキル』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／MicroStockHub※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／MicroStockHub■うまくいか