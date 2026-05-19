前回の大統領選でトランプ氏の復権を支えたZ世代が、急速に離反している。エコノミスト／YouGovの世論調査によると、Z世代の支持率は1年で50％から25％へと半減。海外メディアは、期待が失望に変わった若者たちに注目している――。写真＝EPA／時事通信フォト2026年5月12日、米国ワシントンD.C.のホワイトハウスを出発し中国へ向かうドナルド・トランプ米大統領 - 写真＝EPA／時事通信フォト■若者たちの「トランプ離れ」トランプ