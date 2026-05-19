セブン‐イレブン･ジャパンは、1974年５月の国内営業開始を記念した「創業感謝祭」を実施している。第２弾として、人気商品を価格据え置きで従来品比50%以上増量した「感謝盛り」シリーズを5月19日から順次発売する。【画像を見る】「感謝盛」第２弾で50％以上増量になる６品をすべて画像で見る「感謝盛り」第２弾では、人気商品６品を対象に、牛丼、そば、チーズケーキなど幅広いカテゴリーで展開する。〈第2弾商品：5月19日〜6月