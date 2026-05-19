俳優の荒井啓志が１９日からＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜、前８時）で念願の朝ドラ初出演を果たした。このほどスポーツ報知のインタビューに応じ、今作についてや今後の目標を語った。（古本楓）「不安もありつつ、ワクワクもありました」。荒井は自分の気持ちに、素直に心境を明かした。２０２３年のデビューから３年でつかんだ朝ドラ切符。「俳優をやられている方ならきっと誰しもが出たいものだと思う。も