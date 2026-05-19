チロルチョコから、初夏にぴったりな新作フレーバー〈アールグレイアフォガート〉が2026年6月1日（月）より全国発売されます♡華やかな香りで人気のアールグレイと、まろやかなミルクアイス風味を組み合わせた、まるでカフェスイーツのような贅沢な味わいが魅力。リラックスタイムにぴったりな、紅茶好き必見の新作チョコレートです。 アールグレイ香る贅沢な味わい