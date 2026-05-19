グリーンまわりの罠のひとつバンカーは、入ってしまうと打数が増える可能性が高まる。 その可能性を低くする「必ず1打で出る」、さらには「ピンに寄る」ヒントとなる打ち方やテクニックをお教えしよう。 フェースとスタンスを少しだけ開く アウトに上げてインに振り抜きます！ 画像左：バックスイングはクラブを通常より外に上げる 画像右：フォローは体の左サイドにクラブを振り抜き