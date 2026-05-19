タレントの吉木りさ（38）が19日までに自身のインスタグラムを更新。夫・和田正人（46）とのデートショットを投稿した。自身のインスタグラムで「パパと珍しくカフェデート」とつづった。写真では襟付きワンピースコーデのメガネ姿で夫と乾杯するような写真を投稿した。ネットでは「笑顔最高！」「可愛い！」「素敵なデート良き」「幸せそう」などの声が上がった。