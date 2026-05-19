ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（32）が19日までに自身のインスタグラムを更新。”美脚”際立つパーカー＆ショートパンツの私服休日コーデを投稿した。自身のインスタグラムで「休日」と題してつづり始めた。「ほぼパジャマみたいで恥ずかしいけれど動きやすさ重視」と”美脚”際立つパーカー＆ショートパンツの私服休日コーデ姿などの写真を投稿した。ネットでは「めっちゃかわいい」「スタイル良すぎ」「可愛い！」「カ