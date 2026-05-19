NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月20日放送の第38話では、宗一役の上杉柊平が初登場する。 参考：仲間由紀恵×見上愛の距離感がもどかしい『風、薫る』が描く“寄り添うこと”の難しさ 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が悩みを分かち合った第37話。 第38話では、千佳子（仲