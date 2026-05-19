私はモカ（30代）。現在小学1年生のカイと4歳の息子、そして1歳の娘と、夫の5人家族で暮らしています。カイにはなかなか手が回らない部分もありますが、きょうだいおもいの優しい子に育ってくれたと思っています。ただ、少しヤンチャだったりするのは男の子あるあるですよね。一応注意はしますが、男の子がいる母親なら誰もが共感してくれるだろうし、誰もが通る道でしょうがないことと諦めています。しかし……最近カイのクラスメ