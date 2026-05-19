国内女子ツアーは先週、「Sky RKBレディスクラシック」が終了した。今年も非シード選手を対象にした、メルセデス・ランキング（以下MR）に応じシーズン途中に出場優先順位を入れ替える『リランキング』が実施されるが、その対象となる選手の動向にも動きがあった。【写真】ルーキーが髪をおろすと雰囲気が…福岡で7年ぶりのトップ3入りとなる3位に入った一ノ瀬優希が、90ptを獲得。今季通算を147.66ptまで伸ばし、暫定リランキング