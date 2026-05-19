米国女子ツアー「クローガー・クイーンシティ選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。【写真】初々しい…原英莉花のJK時代を発掘今大会でツアー2勝目を果たしたロティ・ウォード（イングランド）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を925.964ptとして、24位から7位にジャンプアップした。単独3位の230ptを加算した山下美夢有は、2ランクアップの8位。日本勢2番手以下は岩井千怜（14位）、勝みなみ（