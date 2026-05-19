18日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】V副賞で車もゲット！日本ツアー「Sky RKBレディスクラシック」で今季初優勝（通算4勝目）を果たした桑木志帆が、79位から14ランクアップの65位に浮上した。2位のウー・チャイェン（台湾）も88位に順位を上げて、自己最高位を更新。3位の一ノ瀬優希は135ランクアップの244位に急浮上した。米国ツアー「クローガー・クイーンシティ選手権」で優勝したロティ・ウォード（イングラン