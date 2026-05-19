タレントのグッチ裕三（74）が19日までに自身のインスタグラムを更新。大人気歌手との再会2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「可愛いキーナが遊びに来ました！」と軽井沢に遊びに来た氷川きよしとの2ショットを投稿。両者はNHK「きよしとこの夜」で共演していた。ハッシュタグでは「#キーナ」、「#グッチ裕三」、「#軽井沢」、「#感謝」と記した。ネットでは「素敵な2ショット」「懐かしく感じます！」などの声