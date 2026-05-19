TBSの山形純菜アナウンサー（31）が19日までに自身のインスタグラムを更新。襟付きレースシャツコーデ姿でビールやアイスを楽しむ様子を投稿した。自身のインスタグラムで「ビールもアイスも美味しく感じるそんな季節になってきましたね。すぐ食べないと溶けちゃうけど笑」とつづり始めた。「日差しが強すぎてサングラス必須でした」と襟付きレースシャツコーデ姿でビールやアイスを楽しむ様子を投稿した。最後に「さらに