高市早苗首相は19日、韓国南東部の安東を訪問し、李在明大統領と首脳会談を行います。政府関係者によりますと、会談で両首脳は、中東情勢の緊迫化をうけ、エネルギー安全保障分野などの協力を盛り込んだ共同文書を発表する方向で最終調整しています。この中では、危機の際に両国が自国で精製するガソリンや軽油などの石油製品を融通することや、不必要な輸出規制を控えることなどが盛り込まれる見通しです。また、高市首相が先月表