俳優の川栄李奈さん（31）が2026年5月10日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のコーデを披露した。街中でも目を引く美スタイル川栄さんは、笑顔の絵文字を添えて、黒いジャケットと白いレース素材のミニスカートを合わせたコーデや微笑む姿、スマホを持つ様子など5枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒いジャケットを羽織って、白いふわふわレースのミニスカートを着用。足元にはブラウンのハイソックス