入学してからの「困りごと」とおうちサポート【忘れ物が多い】 困りごと【忘れ物に対する困り感は……？】 毎日の持ち物、特別なときの持ち物、期日までに提出しないといけないものなど学校にもっていくものはたくさんあります。ときには忘れ物をしてしまうこともあるでしょう。 準備はしていたのに玄関に置いて行った、連絡帳に書き写せていなかった、口頭でいわれて覚えていなかった……など忘れ物をする理由や