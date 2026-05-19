白ってどんな毛色？ 気品や神聖さを感じさせる純白の毛色 全身がくまなく真っ白な猫です。ほんの少しでも茶や黒などの毛が混ざっていた場合、その猫の毛柄はブチとなります。 猫の体を真っ白にするW遺伝子はとても強力で、毛色以外の遺伝子にも影響を与えます。そのため、生まれつき聴力が弱かったり、左右の瞳の色が違うオッドアイを持っていたりすることも少なくありません。 一方で、白猫には他の毛色にはない気