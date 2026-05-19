日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2976（+21.5+0.73%） ホンダ1335（-7.5-0.56%） 三菱ＵＦＪ3048（+53+1.77%） みずほＦＧ6664（+139+2.13%） 三井住友ＦＧ5803（+71+1.24%） 東京海上7723（+96+1.26%） ＮＴＴ153（+0.6+0.39%） ＫＤＤＩ2696（+7.5+0.28%） ソフトバンク224（-1.0-0.44%） 伊藤忠2011（+18+0.90