【本日の見通し】中期的な流れはまだドル高方向も、ドル円はここからの買いにやや慎重 海外市場でドル円は158円台後半での推移が続いた。東京午前に159円台を付けたものの、159円台での上値追いの勢いが見られず、少し値を落として落ち着いた動きとなった。ユーロドルやポンドドルなどで東京朝のドル高が反転し、ドル売りが強まる場面が見られたが、ドル円に関しては、円売りの動きが入ったことで、下げが限定的