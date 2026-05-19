東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.82高値159.08安値158.54 159.63ハイブレイク 159.35抵抗2 159.09抵抗1 158.81ピボット 158.55支持1 158.27支持2 158.01ローブレイク ユーロドル 終値1.1656高値1.1661安値1.1608 1.1728ハイブレイク 1.1695抵抗2 1.1675抵抗1 1.1642ピボット 1.1622支持1 1.1589支持2 1.1569ロ&#12