阪神が今年から始動させた野球振興イベント「トライアルベースボール」。１７日に岡山県倉敷市の「マスカットスタジアム」で行われた野球教室では、球団ＯＢの八木裕氏（６０）、葛城育郎氏（４８）、森田一成氏（３６）が地元の野球少年に打撃指導を行った。たかが３０分、されど３０分。限られた時間の中で、何を一番に伝えたか。岡山にゆかりのある３人の思いを聞いた。打撃とは−。辞書を引けば「野球で打者が球を打つこと