「パドレス−ドジャース」（１８日、サンディエゴ）ドジャースの山本由伸投手が重要なナ・リーグ西地区首位攻防初戦の先発マウンドに上がる。球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏は、右腕の前日調整の様子を公開。普段は見られない貴重なワンシーンが映し出された。登板前日はエンゼルスタジアムでキャッチボールなどを行い調整した山本。スーフー氏が撮影したのは選手や球団関係者しか入れないエリア。そこで山本はマッ