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○経済統計・イベントなど ０８：５０日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値） ０９：３０豪・ウエストパック消費者信頼感指数 １０：２０日・１年物国庫短期証券の入札 １０：３０豪・豪中央銀行が金融政策会合の議事要旨公表 １３：３０日・鉱工業生産（確報値） １３：３０日・設備稼働率 １３：３０日・第３次産業活動指数 １５：００英・失業率 １５：００英・失業保険申請件数 １８：００ユ&#