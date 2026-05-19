１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円８２銭前後と前週末と比べて８銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円１１銭前後と同６０銭弱のユーロ高・円安だった。 一部で「パキスタン筋は１８日、中東紛争終結に向けたイランからの修正案を米国に伝えた」と報じられ、米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が前進するとの見方から原油先物相