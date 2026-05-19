１９日の東京株式市場は主力銘柄を中心に切り返し、日経平均株価は６万１０００円台を回復する公算が大きい。直近３営業日で２４００円以上下落しており、目先リバウンド狙いの買いを誘導しやすくなっている。前日は欧州株市場が総じて上昇した。長期金利の上昇一服でインフレ懸念がやや後退、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸは朝安後に買い戻され１．５％高で大陽線を引いた。米国株市場では消費関連株の一角などを中心に頑強