― ダウは159ドル高と反発、トランプ大統領が19日のイラン攻撃を中止と表明で買い優勢 ― ＮＹダウ 49686.12 ( +159.95 ) Ｓ＆Ｐ500 7403.05 ( -5.45 ) ＮＡＳＤＡＱ 26090.73 ( -134.41 ) 米10年債利回り4.590 ( -0.002 ) ＮＹ(WTI)原油108.66 ( +3.24 ) ＮＹ金 4558.0 ( -3.9 ) ＶＩＸ指数17.82 ( -0.61 ) シカゴ日経225先物 (円建て)61545 ( +885 ) シカ