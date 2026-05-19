2026年5月18日、国営の中国中央テレビ（CCTV）は、中国各地の農村でごみの不法投棄や野外焼却が常態化し、多額の予算で建設された処理施設が放置されている実態を報じた。記事は、中国各地の農村でなおも存在する深刻なごみ問題として甘粛省、遼寧省、内モンゴル自治区の事例を紹介。甘粛省慶陽市正寧県では農村の居住環境整備に2700万元（約6億2000万円）以上を投じ、ごみ中継所20カ所の新設や専用車両、圧縮設備の整備を行ったに