4連勝中のロッテは群馬・前橋で西武と対戦する。前橋での西武戦は16年6月24日、19年5月8日に次いで7年ぶり3度目。16年は7―6、19年は12―1といずれも勝利している。群馬県内では前身の毎日、大毎時代に高崎や桐生などでも試合をしており同県内での通算成績は15試合12勝3敗で勝率・800。ロッテと群馬の相性は抜群だ。先発予定のジャクソンはDeNA時代の昨年の交流戦で西武と対戦。6回を2失点に抑え勝利投手になっている。ロ