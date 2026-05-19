倉敷マスカットスタジアムでの中日戦。95年の開場以来、27勝16敗1分け、勝率・628を誇る同球場で勝利を挙げられるか。今季11本とセ・リーグの本塁打ランキングでトップを走る佐藤輝だが、まだ倉敷では本塁打がない。過去3試合で12打数5安打、打率・417と好成績を残しているので相性自体は悪くない。きょうの中日先発・金丸とは4度目の対戦となるが、昨年8月7日のバンテリンドームでは本塁打を放っている。倉敷の虎ファンが待