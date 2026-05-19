DeNAとソフトバンクの交換トレードの衝撃はあまりにも大きかった。DeNAが山本祐大捕手（27）を放出し、尾形崇斗投手（26）と井上朋也内野手（23）を獲得。DeNA側はシーズン序盤に正捕手を手放すという大胆な“血の入れ替え”は、伸び盛りの高卒4年目の松尾汐恩（21）の将来性と成長力に懸けるという決意の表れと言ってもいいだろう。トレードが発表された12日、エース左腕・東克樹投手（30）は長くバッテリーを組んできた山本