スターバックスとサントリー食品インターナショナルはきょう19日、ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック」「同 カフェラテ」をリニューアル発売した。“こころ満たす味わいで、今日をいい日に。”を新コンセプトに掲げ、味わいやパッケージを刷新。容量も30ml増量し、日常に寄り添う新たな1本として展開する。【画像】これは参考になる…！商品開発担当者おすすめの相性の良いフード