Image: Amazon.co.jp この記事は2025年10月9日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。PC作業をしていると、知らないうちにストレージの容量がいっぱいになっていませんか？大切な資料、高解像度の画像や動画を保存したり、編集ソフトやアプリなどでいつの間にかPCの容量が限界に。ストレージ不足の状態