Image: Sony Group 去る5月7日、ソニーが80回目の創業記念日を迎えました。それに合わせて、80年の歴史を振り返る記念サイト「80th Anniversary - Sony Group History」が公開されています。現在は会社を興したばかりの時代にフォーカスした第1章が公開されており、現在に至る壮大なヒストリーが徐々に掲載される模様です。失敗も許容する企業風土創業が80年前ということは1946年。つまり終