「最近、何を食べてもおいしく感じない」「食欲がわかない」──そんな変化を、“年齢のせい”だと思っていませんか? 実はその背景には、味覚に関わる栄養素「亜鉛」の不足が隠れている可能性があります。『65歳からは戦略的ちょいデブ心が軽くなる「脱・やせ信仰」のススメ』(和田秀樹／青春出版社)から一部を抜粋して紹介します。○食欲がないのは亜鉛不足の可能性も｢最近、何を食べても砂を噛んでいるようでおいしくない｣そう感