筆者の友人・F美はシングルマザー。F美は小学6年生の息子の不登校で悩んでいました。誰にも相談できずに苦しんでいたF美。しかしある日、フリースクールの先生から保護者会への参加を打診されたのです。 息子の不登校 私は親を早くに亡くし、一人っ子だったため気軽に相談できる相手もおらず、息子と向き合うことすら怖いと感じるほどのストレスを抱えていました。 そんなある日、通っていたフリー