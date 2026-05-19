歌手で女優の酒井法子が14日、自身のインスタグラムを更新。都内で上演された音楽劇を訪れ、「姫」との2ショットをアップした。 【写真】「姫」を愛でる酒井法子透き通った美肌の競演 酒井は「昨日、岡田奈々姫を愛でる為に ウキウキと伺って参りました。とっても素敵な舞台セットがあり どんな物語がはじまるのかなぁーと 観ておりました。」と記し、やさしく包み込むような笑顔で、元AKB48で女優の岡田奈々と並