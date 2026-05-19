フジテレビの三上真奈アナウンサーが18日、自身のインスタグラムで第1子を出産したことを報告した。 【写真】小さくても力強い「きゃわいい」手母子の愛が伝わってくる 三上アナは「私ごとで恐縮ですが先日、第一子が誕生しました。」と伝え、赤ちゃんの小さな手が指をぎゅっと握る写真をアップ。続けて「妊娠中から気遣ってくださった周りの方々や皆さまに 感謝の気持ちでいっぱいです。温かい言葉をいただき本