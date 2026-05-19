カールスルーエの福田師王「最高のクラブですね」ボルシアMGからカールスルーエにレンタル移籍中の福田師王が、また一つ大きな階段を上った。今季序盤、福田はなかなか出場機会を得られなかった。途中出場すら限られる時期もあり、出場できない試合もあった。もどかしい時間を過ごしながらも、後半戦に入ると徐々にプレータイムを増やし、ゴールやアシストという結果もついてきた。31節ハノーファー戦からは4試合連続でスタ