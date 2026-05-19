◆東京六大学野球春季リーグ戦第６週第３日▽慶大１２―４法大（１８日・神宮）首位の慶大が３位の法大を１５安打１２点で圧倒。２勝１敗で勝ち点を４に伸ばした。主将の今津慶介内野手（４年）が５回１死にバックスクリーン右へ２号ソロを放つなど、４打数２安打３打点と躍動。プロ注目のエース左腕・渡辺和大（４年）は６回２失点で５勝目。法大はＶの可能性が消滅し、優勝は慶明の２校に絞られた。第７週の明法戦で２位の明