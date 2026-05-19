記事ポイント丸紅の食料・アグリ部門に国産ERP「GRANDIT」が2025年7月に本稼働しました約40年運用されたスクラッチシステムを刷新し、保守・運用担当者の手作業がほぼ不要になりました承認業務のワークフロー化により、スマートフォン・タブレットからも案件ステータスの確認が可能になりました 総合商社 丸紅の食料・アグリ部門に、双日テックイノベーションが手がける国産ERPシステム「GRANDIT」が2025年7月に本稼働しまし