俳優の渡邊圭祐（３２）が飛躍の時を迎えている。今年公開された話題の映画「ほどなく、お別れです」「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」に出演したほか、現在はフジテレビ系「銀河の一票」（月曜・後１０時）で暴露系ＹｏｕＴｕｂｅｒ・白樺透役を熱演中。秋に舞台「Ｙｅｒｍａイェルマ」も控える引っ張りだこの日々に、明るい表情で「楽しくやらせていただいてますし、いろいろと呼んでいただけてありがたいです」とかみ締めた