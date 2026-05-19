漫画『キングダム』（作者：原泰久）が、2026年1月に連載20周年を迎えたことを記念し、本日19日より4ヶ月連続で、『キングダム BOXセット』を発売する。章ごとにコミックスをまとめ、特製デザインBOXに収納した商品となっている。【写真】中身もヤバい！『キングダム BOXセット』箱の絵柄『キングダム』BOXセット第一弾では、コミックス1巻から10巻で描かれる【王都奪還編・蛇甘平原の戦い】を収録。美麗イラストをあしらった