米国のドナルド・トランプ大統領と中国の習近平国家主席による米中首脳会談が北京で開催された。世界的な関心を集めたこの会談において、表面上の議題は多岐にわたるものの、習近平政権には1つの狙いがある。 それは、経済的実利を最優先するトランプ政権の性質を巧みに利用し、米国が満足する大規模な経済的ディールを提供する対価として、米国の台湾に対する関心と優先順位を低下させることである。 「アメリカ・ファ&