県民からのクマの目撃情報をインターネット上でまとめる青森県の新システム「くまログあおもり」で、虚偽とみられる投稿が複数件確認されている。県は「虚偽の投稿は偽計業務妨害罪にあたる可能性がある」として、誤った情報の投稿をやめるよう呼びかけている。青森市は１９日午後１時、２４時間対応で目撃情報を受け付ける専用ダイヤル（０１７・７１８・１５９２）を開設する。県自然保護課によると、同市内の商業ビルでクマ