椎名林檎の名曲「ありあまる富」（2009年発表）を主題歌に起用した映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）のスペシャルPVが解禁された。主演の有村架純、共演の黒木華、南沙良から、椎名へ贈るコメントも到着した。【動画】椎名林檎「ありあまる富」主題歌スペシャルPV本作は、2017年に中部国際空港で発生した“金の密輸事件”に着想を得た天野千尋監督によるオリジナルストーリー。借金を抱えた二児の母・和