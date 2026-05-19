◆米大リーグヤンキース―ブルージェイズ（１８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズの岡本和真内野手が１８日（日本時間１９日）、伝統のヤンキースタジアム初見参。前日１７日（同１８日）の敵地タイガース戦は休養のため欠場し、２試合ぶりにスタメン入り。前日に今季初めて２番に入った主砲Ｖ・ゲレロ内野手が２試合連続で２番に入り、岡本は５日以来２度目の打順・３番で三塁で先発出場