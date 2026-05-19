aespaのジゼルが、抜群のスタイルを披露した。ジゼルは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに複数の写真を投稿した。【写真】下半身クッキリ…ジゼル、超タイトコーデ公開された写真には、ボディラインにフィットした鮮やかなピンクのセットアップを着用したジゼルの姿が収められている。鏡の前で自撮りをする姿や、街中でショッピングバッグを手にしたショットでは、すらりと伸びた美脚が際立ち、視線を引きつけた